Concert “Jagueneau-Roblin” Eglise,Saint-Amand-le-Petit (87)

Eglise, Saint-Amand-le-Petit (87), le dimanche 3 juillet à 17:00

*Camille Jagueneau au violon et Benoît Roblin à la vielle à roue nous proposent un nouveau duo avec des pieds qui claquent la terre et des mélodies en suspensions. La musique et les pas de danses créent le chemin, et les arrangements n’interviennent que lorsqu’intérêt il y a. Les deux musiciens se retrouvent autour d’un répertoire poitevin traditionnel et composé.* *source : événement [Concert “Jagueneau-Roblin”](https://agendatrad.org/e/35545) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

10€/7€ gratuit -12ans

avec Duo Jagueneau-Roblin Eglise,Saint-Amand-le-Petit (87) Le Bourg Eglise, 87120 Saint-Amand-le-Petit, France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-03T17:00:00 2022-07-03T18:30:00

