Le Blanc Le Blanc Indre, Le Blanc Concert Jafon et Zebulon Le Blanc Le Blanc Catégories d’évènement: Indre

Le Blanc

Concert Jafon et Zebulon Le Blanc, 14 août 2021, Le Blanc. Concert Jafon et Zebulon 2021-08-14 20:30:00 20:30:00 – 2021-08-14

Le Blanc Indre Le Blanc La ville du Blanc propose au concert en plein air avec Jafon et Zébulon pour un concert de rock boogie blues. Dans le cadre de l’été au Blanc, retrouvez un concert en plein air. +33 2 54 37 05 13 https://www.parc-naturel-brenne.fr/destination-brenne La ville du Blanc propose au concert en plein air avec Jafon et Zébulon pour un concert de rock boogie blues. © Jafon et Zebulon dernière mise à jour : 2021-07-31 par

Détails Catégories d’évènement: Indre, Le Blanc Autres Lieu Le Blanc Adresse Ville Le Blanc lieuville 46.63287#1.06393