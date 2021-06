Château-Thierry Château-Thierry 02400, Château-Thierry CONCERT : Jacques Dor Château-Thierry Château-Thierry Catégories d’évènement: 02400

Château-Thierry

CONCERT : Jacques Dor Château-Thierry, 19 juin 2021-19 juin 2021, Château-Thierry. CONCERT : Jacques Dor 2021-06-19 18:00:00 – 2021-09-19

Château-Thierry 02400 Château-Thierry 0 0 0 Sur un piano Desplats, les plus belles pages de piano, vous serons jouer….Alors, venez vous divertir ! Entrée libre dans la limite des places disponibles et participation aux travaux de rénovation du temple. Respect des conditions sanitaires +33 6 71 47 62 42 https://www.jacquesdor.com/ Sur un piano Desplats, les plus belles pages de piano, vous serons jouer….Alors, venez vous divertir ! Entrée libre dans la limite des places disponibles et participation aux travaux de rénovation du temple. Respect des conditions sanitaires B.GUTTINGER dernière mise à jour : 2021-06-14 par

Détails Catégories d’évènement: 02400, Château-Thierry Étiquettes évènement : Autres Lieu Château-Thierry Adresse Ville Château-Thierry lieuville 49.0458#3.40205