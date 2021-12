Concert Jacques Brel Marseille 6e Arrondissement, 21 janvier 2022, Marseille 6e Arrondissement.

Concert Jacques Brel Théâtre du Carré Rond 23 Rue Des Trois Rois Marseille 6e Arrondissement

2022-01-21 20:30:00 – 2022-01-21 Théâtre du Carré Rond 23 Rue Des Trois Rois

Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Il aborde toutes les thématiques et la symbolique du poète belge, BREL et l’enfance, BREL et la guerre, BREL et l’amour, BREL et les femmes, BREL portraitiste réaliste, BREL peintre impressionniste, BREL face à la mort … une vingtaine de chansons, des plus grands succès à d’autres moins connues à découvrir, et aussi le poème symphonique Jean de Bruges qui ne fut jamais édité et qui reste une œuvre confidentielle.



Jean-Pierre Brondino accompagné par Maria Gissi (clavier – accordéon).

Du Plat Pays aux Marquises, accompagné au clavier et à l’accordéon par Maria Gissi, Jean-Pierre Brondino retrace l’itinéraire en chansons de Jacques BREL, agrémenté d’explications et d’anecdotes.

https://lecarrerond.fr/brassens.php

Il aborde toutes les thématiques et la symbolique du poète belge, BREL et l’enfance, BREL et la guerre, BREL et l’amour, BREL et les femmes, BREL portraitiste réaliste, BREL peintre impressionniste, BREL face à la mort … une vingtaine de chansons, des plus grands succès à d’autres moins connues à découvrir, et aussi le poème symphonique Jean de Bruges qui ne fut jamais édité et qui reste une œuvre confidentielle.



Jean-Pierre Brondino accompagné par Maria Gissi (clavier – accordéon).

Théâtre du Carré Rond 23 Rue Des Trois Rois Marseille 6e Arrondissement

dernière mise à jour : 2021-12-14 par