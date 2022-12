CONCERT « JACQUES BREL, JOURNAL DE BORD EN 20 CHANSONS » Écommoy Écommoy Écommoy Catégories d’évènement: Écommoy

CONCERT « JACQUES BREL, JOURNAL DE BORD EN 20 CHANSONS » Écommoy, 21 janvier 2023

2023-01-21

Sarthe Écommoy “Jacques BREL, journal de bord en 20 chansons” Samedi 21 Janvier 2023 à 20 h 30

Salle des Quatre vents à 72220 Ecommoy

Entrée libre BREL l’indompté, BREL l’inégalé, BREL l’insaisissable ne cesse de nous étonner et de nous régaler… Depuis sa disparition voici 44 ans, Jacques BREL n’a jamais quitté le coeur des français et reste l’une des incarnations les plus absolues de la chanson de langue française, y compris à l’étranger. Il disait « Je raconte ma vie dans mes chansons, c’est un journal de bord ». Rejoints par leur invitée surprise, Régis Lardeux, baryton et Valentin Beauné au piano interprèteront ses créations célèbres et aussi des raretés tout autant réjouissantes que fulgurantes… Régis Lardeux, baryton et Valentin Beauné, pianiste, interprèteront les célèbres chansons de Jacques Brel, le samedi 21 janvier 2023 à 20h30. Salle des Quatre Vents à Ecommoy. Entrée libre. https://regis-lardeux.webnode.fr/ Écommoy

