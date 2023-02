Concert Jacopo Costa Turckheim Catégories d’Évènement: Haut-Rhin

Turckheim

Concert Jacopo Costa, 24 juin 2023, Turckheim

2023-06-24 20:30:00 – 2023-06-24 22:00:00

Haut-Rhin EUR Poly-instrumentiste et songwriter italien installé à Strasbourg depuis plusieurs années et actif dans différentes formations

(notamment Loomings), Jacopo Costa a lancé en 2020 un nouveau projet de « one-man band électroacoustique ».

Il chante en jouant du vibraphone, des percussions, des machines, et le tout est traité en temps réel par l’électronique.

+33 3 89 27 61 62

