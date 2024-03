Concert « JaazCode » ZAC du Mont de Magny Gisors, samedi 23 mars 2024.

Concert « JaazCode » ZAC du Mont de Magny Gisors Eure

Jazz-Funk

Echappé du vaisseau-mère Time Code, un équipage d’explorateurs de l’extrême est parti à la recherche de la source du T-Funk le JaazCode. Funkateers aguerris, aventuriers du groove, les membres de l’équipage à géométrie variable laissent la spontanéité et l’improvisation guider la musique à travers l’espace et le temps.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 20:30:00

fin : 2024-03-23

ZAC du Mont de Magny 15 Route de Paris

Gisors 27140 Eure Normandie lavachealunettes@brasserie-de-sutter.com

