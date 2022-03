Concert Izarrak Saint-Jean-de-Luz, 22 mai 2022, Saint-Jean-de-Luz.

Concert Izarrak Rue Duconte Chapiteau Harriet baita Saint-Jean-de-Luz

2022-05-22 – 2022-05-22 Rue Duconte Chapiteau Harriet baita

Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques

10 10 EUR « Maiatzaren Dantza », le nouvel opus du groupe IZARRAK permet de se ressourcer mais aussi d’aborder en musique un printemps plein d’espérance et de nouveautés, symbole d’un retour attendu à tout ce qui fait la vie ou le rythme : la rencontre de l’Amour, la découverte d’une terre lointaine, la liberté de choisir ce que nous sommes, l’importance de nos racines ou le recueillement…

Après plus de quinze ans d’aventures musicales riches et variées, le trio IZARRAK est, donc, de retour : Emmanuelle LURO, Sophie OTEIZA et Céline BIDART. Elles sont accompagnées pour ce projet musical d’une nouvelle équipe : Philippe de EZCURRA (accordéon et arrangements), Nicolas PERRET (basse et contrebasse), Pierre SANGLA (percussions), Sébastien OTHABURU (violon) et Peio CHAUVIN (guitare).

+33 5 40 39 88 60

mairie

Rue Duconte Chapiteau Harriet baita Saint-Jean-de-Luz

dernière mise à jour : 2022-02-23 par