Concert Ivy Ford Saint-Jean-de-Thouars, 25 août 2022, Saint-Jean-de-Thouars.

Concert Ivy Ford Prairie à côté du Pont des Chouans 10 Chemin du Pre Chambert Saint-Jean-de-Thouars

2022-08-25 – 2022-08-25 Prairie à côté du Pont des Chouans 10 Chemin du Pre Chambert

Saint-Jean-de-Thouars 79100 Saint-Jean-de-Thouars

EUR Ivy Ford, multi-instrumentaliste (piano, saxophone, batterie, guitare, basse), est l’une des principales « Oungbloods » du blues et apporte un visage à la fois rafraichissant et classique à la musique. Avec son dernier « Buddy Guy », la stratocaster à pois Ive Ford respecte toujours l’histoire et la tradition de la musique roots et blues, tout en la présentant d’une manière fraiche; jeune et branchée. Tout au long de la soirée, elle vous présentera une sélection de chansons blues, RnB et Soul.

Ce concert est proposé dans le cadre du festival « Au fil du Thouet » programmé du 29 juin au 10 septembre.

Buvette sur place.

+33 5 49 66 17 65

Ivy Ford

