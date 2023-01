Concert – IVARH Fougères Fougères OT - FOUGERES Fougères Catégories d’Évènement: Fougères

Ille-et-Vilaine

Concert – IVARH 18 Rue de Vitré Le Coquelicot Fougères Ille-et-Vilaine
2023-01-21

2023-01-21 – 2023-01-21

Le Coquelicot 18 Rue de Vitré

Fougères

Ille-et-Vilaine Fougères Dans le cadre du Festival des Flambées Celtik, découvrez IVARH, là où les mélodies du centre Bretagne et du Pays Vannetais, chantées par Elouan Le Sauze, rencontrent les textures électriques de la musique actuelle des guitares de Pablo Molard et Benjamin Bessé, du saxophone d’Ewen Couriaut et des percussions de Thomas Bessé. barjazzetjava@gmail.com +33 2 99 99 84 52 http://www.le-coquelicot.fr/ Le Coquelicot 18 Rue de Vitré Fougères

