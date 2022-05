Concert itinérant des trompes de chasse 18 Av. Emile Reuter,L-2420 Luxembourg Luxembourg Catégories d’évènement: Canton Luxembourg

Luxembourg

Concert itinérant des trompes de chasse 18 Av. Emile Reuter,L-2420 Luxembourg, 5 juin 2022, Luxembourg. Concert itinérant des trompes de chasse

18 Av. Emile Reuter, L-2420 Luxembourg, le dimanche 5 juin à 15:00

L’art musical des sonneurs de trompe, une technique instrumentale liée au chant, à la maîtrise du souffle, au vibrato, à la résonance des lieux et à la convivialité” a été inscrit en décembre 2020 sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité (Unesco). L’art musical des sonneurs de trompe est né au XVIIIe siècle à la Cour royale française. Depuis lors, cet art est devenu une tradition vivante dans nos régions Dans le cadre des “Rendez-vous aux jardins” le patrimoine mondial immatériel le plus récent du Luxembourg passe à la rencontre du patrimoine mondial “Luxembourg, vieux quartiers et fortifications”, bien inscrit en 1994 au registre du patrimoine mondial.

0 €

Concert itinérant des Trompes de Chasse Saint Hubert de Luxembourg à travers les parcs de la Ville haute 18 Av. Emile Reuter,L-2420 Luxembourg L-2420 Luxembourg Luxembourg Ville-Haute Canton Luxembourg

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-05T15:00:00 2022-06-05T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Canton Luxembourg, Luxembourg Autres Lieu 18 Av. Emile Reuter,L-2420 Luxembourg Adresse L-2420 Luxembourg Ville Luxembourg lieuville 18 Av. Emile Reuter,L-2420 Luxembourg Luxembourg Departement Canton Luxembourg

18 Av. Emile Reuter,L-2420 Luxembourg Luxembourg Canton Luxembourg https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/luxembourg/

Concert itinérant des trompes de chasse 18 Av. Emile Reuter,L-2420 Luxembourg 2022-06-05 was last modified: by Concert itinérant des trompes de chasse 18 Av. Emile Reuter,L-2420 Luxembourg 18 Av. Emile Reuter,L-2420 Luxembourg 5 juin 2022 18 Av. Emile Reuter L-2420 Luxembourg Luxembourg luxembourg

Luxembourg Canton Luxembourg