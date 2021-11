Concert : Itinéraire Nevers, 28 novembre 2021, Nevers.

Concert : Itinéraire La Maison 2 Boulevard Pierre de Coubertin Nevers

2021-11-28 – 2021-11-28 La Maison 2 Boulevard Pierre de Coubertin

Nevers 58000 Nevers

EUR Concert inaugural de la saison du centenaire de l’Orchestre d’Harmonie de la ville de Nevers.

Au programme, un florilège de quelques œuvres qui ont marqué la vie de l’orchestre ces dernières décennies :

Poème Montagnard de Jan Van der Roost, music Hall de Guy Luypaerts, Hobbits extait du Seigneur des Anneaux de Johan de Meij et fanfare et Marche pour un Jour de Fête de Maurice Bardin qui dirigea notre orchestre de 1974 à 1988.

Réservation sur le site de l’Orchestre, à la FNAC en novembre et sur place le jour du concert à partir de 16h.

Tarifs : 10€ / gratuit pour les mpoins de 12 ans.

La Maison 2 Boulevard Pierre de Coubertin Nevers

