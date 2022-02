Concert ITALIA MI AMORE par l’Ensemble Contrasts Château de la Bastie d’Urfé Saint-Étienne-le-Molard Catégories d’évènement: Loire

Château de la Bastie d’Urfé, le samedi 14 mai à 21:30

Les Quatre Saisons de Vivaldi traversent les sièces en apportant toujours autant de fraîcheur, d’énergie, de bonheur. Cette version de chambre, dépouillée et intimiste, met en valeur la sincérité et la sensibilité du jeu d’Elisabeth Gaudard. La deuxième partie du concert, très éclectique, s’ouvre sur les airs d’extraits d’opéras de Verdi, Bellini, Donizetti, Mozart, tous en langue italienne. Solistes ou chanteurs de l’Opéra de Saint-Etienne, depuis plus de 10 ans, les artistes de l’Ensemble Contrasts ont déjà donné plus de trois cents concerts aux quatre coins de la France.

gratuit, sur réservation

Les Quatre Saisons de Vivaldi traversent les siècles en apportant toujours autant de fraîcheur, d’énergie, de bonheur. Découvrez cette version de chambre, dépouillée et intimiste. Château de la Bastie d’Urfé La Bâtie, 42130 Saint-Etienne-le-Molard Saint-Étienne-le-Molard Loire

2022-05-14T21:30:00 2022-05-14T23:00:00

