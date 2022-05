Concert ” Issue de secours” Vassieux-en-Vercors Catégories d’évènement: Drôme

Vassieux-en-Vercors

Concert ” Issue de secours”, 11 juillet 2022, Vassieux-en-Vercors. Concert ” Issue de secours” Place de la Fontaine Librairie – cave à vin Les Espelines Vassieux-en-Vercors

2022-07-11 20:30:00 20:30:00 – 2022-07-11 Place de la Fontaine Librairie – cave à vin Les Espelines

Vassieux-en-Vercors 26420 Concert slam, chanson française, du groupe “Issue de secours ! contact@espelines.com +33 6 40 67 72 04 Place de la Fontaine Librairie – cave à vin Les Espelines Vassieux-en-Vercors

dernière mise à jour : 2022-05-05 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Vassieux-en-Vercors Autres Lieu Vassieux-en-Vercors Adresse Place de la Fontaine Librairie - cave à vin Les Espelines Ville Vassieux-en-Vercors lieuville Place de la Fontaine Librairie - cave à vin Les Espelines Vassieux-en-Vercors Departement Drôme

Vassieux-en-Vercors Vassieux-en-Vercors Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vassieux-en-vercors/

Concert ” Issue de secours” 2022-07-11 was last modified: by Concert ” Issue de secours” Vassieux-en-Vercors 11 juillet 2022

Vassieux-en-Vercors Drôme