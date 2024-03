Concert Irlande et Jazz Rue du Clos Galy Notre-Dame-de-l’Isle, samedi 16 mars 2024.

Concert Irlande et Jazz Rue du Clos Galy Notre-Dame-de-l’Isle Eure

L’Association Popot’Art et toute son équipe vous invitent à assister à un concert Irlande & Jaz !

Rendez-vous le 16 mars à 20hh à la salle des fête de Notre-Dame-de-L’Isle .

Les Jigs, Reels et autres danses irrésistibles seront à l’honneur dans un esprit de partage et de convivialité avec le Combo jazz de Grand et Petit-Couronne.

Un mélange étonnant de musiques traditionnelles, de jazz et de rock pour une grande célébration du vivant dans tous le sens du terme à l’image de l’Irlande fraternelle et sauvage.

Au programme:

– 19h15 Accueil

– 20h Concert

– 21h30 Partage et papilles

– 22h30 Jam session

Réservation obligatoire par mail popotar_association@outlook.com

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 19:15:00

fin : 2024-03-16

Rue du Clos Galy Pressagny-le-Val

Notre-Dame-de-l’Isle 27940 Eure Normandie popotart_association@outlook.com

L’événement Concert Irlande et Jazz Notre-Dame-de-l’Isle a été mis à jour le 2024-03-07 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération