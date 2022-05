Concert irlandais du choeur Sur Mesures, 1 juin 2022, .

Concert irlandais du choeur Sur Mesures

2022-06-01 – 2022-06-01

L’ensemble vocal « Sur Mesures » dirigé par Béatrice ILTISS est un nouveau chœur féminin alsacien. Il est basé à Schilgheim et issu de l’association « Les Ateliers des Malteries ».

Tel un patchwork, son répertoire mêle les polyphonies comme autant de couleurs. Tantôt calmes, tantôt rythmées ou même classiques, elles font la part belle aux compositeurs du XXème et XXIème siècle comme Eric Withacre, Ola Gjeilo et d’autres.

Tel un patchwork, le répertoire de l'ensemble vocal « Sur Mesures » mêle les polyphonies comme autant de couleurs. Tantôt calmes, tantôt rythmées ou même classiques, elles font la part belle aux compositeurs du XXème et XXIème siècles.

+33 3 88 49 25 00

