Concert Irish Slump, Pop Folk Auberge du Gueslin Saint-Martin-sur-Oust, samedi 25 mai 2024.

Né au coeur de la belle Bretagne, ce jeune groupe est composé d’Olivier, chanteur lead à la guitare électro-acoustique et au piano, de Johanne, au chant et à la basse et d’Hervé à la batterie. La musique d’iS et leurs compositions nuancées et rythmées aux notes de pop Anglaise, sont nées d’histoires de la vie et de rêves doux.

Imprégné d’accords simples et efficaces, la profondeur de leur son, à l’esprit Rock, et les harmonies de leurs voix envoûtantes envahissent l’épiderme dès les premières notes…

Ouverture de 16h à 22h30, avec Concert d’Irish Slump (au chapeau, merci) de 20h à 21h30, service galettes et crêpes de 19h à 22h00 (15 couverts, résas conseillées). .

Auberge du Gueslin 2 rue du Guélin

Saint-Martin-sur-Oust 56200 Morbihan Bretagne festyvesarts@gmail.com

