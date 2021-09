Marseille ESPACE CATALPA Bouches-du-Rhône, Marseille CONCERT INTIMISTE de Pierre Lantuas ESPACE CATALPA Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

CONCERT INTIMISTE de Pierre Lantuas ESPACE CATALPA, 2 octobre 2021, Marseille. CONCERT INTIMISTE de Pierre Lantuas

ESPACE CATALPA, le samedi 2 octobre à 19:00

Venez vous laisser porter par l’univers musical de Pierre LANTUAS. Il nous partagera son répertoire et ses créations pour la première fois.

Prix libre

♫♫♫ ESPACE CATALPA 27 rue des trois mages 13001 MARSEILLE Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-02T19:00:00 2021-10-02T21:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu ESPACE CATALPA Adresse 27 rue des trois mages 13001 MARSEILLE Ville Marseille lieuville ESPACE CATALPA Marseille