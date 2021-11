Concert [In]time par So loops Médiathèque Anne Frank, 22 janvier 2022, Déville-lès-Rouen.

Concert [In]time par So loops

le samedi 22 janvier 2022 à Médiathèque Anne Frank

Murmurer de la musique dans les oreilles des gens comme on dit des secrets, partager des émotions, revenir à ce qui est essentiel : voilà ce à quoi vous invite Stéphane Norbert avec son concert de percussions au casque. Laissez-vous porter par les sons et les rythmes. Concrètement ? [IN]TIME est un concert de percussions que l’on écoute au casque, pendant environ 30 minutes. Impossible d’en dévoiler plus, car une surprise attend le public pendant le déroulement. D’ailleurs les personnes qui ont déjà eu la chance d’y assister sont tenues au secret. Ce que l’on peut affirmer c’est que, assis tout près du musicien, le spectateur se sent bien, et même très bien… A l’origine de [IN]TIME, une petite graine semée dans l’esprit de So Loops pendant un de ses concerts : pourquoi ne pas faire entendre au public la même choses que dans son propre casque ? Avec ce concept, l’artiste désire offrir un moment privilégié à son public : un moment « intime ». Au-delà d’une qualité d’écoute exceptionnelle grâce aux casques, il partage avec les spectateurs-auditeurs son univers musical, mais aussi son espace de jeu.

Sur inscription uniquement (3 sessions : un groupe de personnes différentes sur chaque session) Présentation du Pass sanitaire et port du masque obligatoire.

Comme un massage des tympans, par ses sons d’ici et d’ailleurs chuchotés à nos oreilles, So Loops nous fait voyager dans un monde intérieur, empli de sensations et d’émotions inédites.

Médiathèque Anne Frank 2 place François Mitterrand 76250 Déville-lès-Rouen Déville-lès-Rouen Seine-Maritime



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T15:00:00 2022-01-22T15:30:00;2022-01-22T17:00:00 2022-01-22T17:30:00;2022-01-22T19:00:00 2022-01-22T19:30:00