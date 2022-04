Concert – Interlude musicale ! Piscine Saint-Nicolas Laval Catégories d’évènement: Laval

Concert – Interlude musicale ! Piscine Saint-Nicolas Samedi 14 mai, 20h00

Le conservatoire de Laval Agglo nous offre une parenthèse musicale autour du bassin extérieur.

Le Manas ouvre ses portes et s’exporte à la piscine st-Nicolas ! Le conservatoire de Laval Agglo nous offre une parenthèse musicale autour du bassin extérieur : * à A 20h, le Marching Band de Bonchamp, sous la direction de Mickael Gasche

* à A 20h30, Steel Band, sous la direction de Jean Duval CONCERT – INTERLUDE MUSICALE !

20h à 21h

Piscine Saint-Nicolas https://www.agglo-laval.fr/envie-de-bouger/sport-et-loisirs/les-piscines-de-lagglo/la-piscine-saint-nicolas Saturday 14 May, 20:00

Piscine Saint-Nicolas ¡El Manas abre sus puertas y se exporta a la piscina de San Nicolás!

El conservatorio de Laval Agglo nos ofrece un paréntesis musical alrededor de la cuenca exterior: A las 20h, la Banda de Marcha de Bonchamp, bajo la dirección de Mickael Gasche

A las 20:30, Steel Band, bajo la dirección de Jean Duval

CONCIERTO – ¡INTERLUDIO MUSICAL! 20.00 a 21.00 horas

Todo público Sábado 14 mayo, 20:00 137 Boulevard Jourdan, 53000 LAVAL 53000 Laval Pays de la Loire

