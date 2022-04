Concert – Interlude musicale ! Piscine Saint-Nicolas Laval Catégories d’évènement: Laval

Mayenne

Concert – Interlude musicale ! Piscine Saint-Nicolas, 14 mai 2022, Laval. Concert – Interlude musicale !

Piscine Saint-Nicolas, le samedi 14 mai à 20:00

Le Manas ouvre ses portes et s’exporte à la piscine st-Nicolas ! Le conservatoire de Laval Agglo nous offre une parenthèse musicale autour du bassin extérieur : * à A 20h, le Marching Band de Bonchamp, sous la direction de Mickael Gasche * à A 20h30, Steel Band, sous la direction de Jean Duval CONCERT – INTERLUDE MUSICALE ! 20h à 21h Tout public Le conservatoire de Laval Agglo nous offre une parenthèse musicale autour du bassin extérieur. Piscine Saint-Nicolas 137 Boulevard Jourdan, 53000 LAVAL Laval Murat-Mortier Mayenne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T20:00:00 2022-05-14T21:00:00

Détails Catégories d’évènement: Laval, Mayenne Autres Lieu Piscine Saint-Nicolas Adresse 137 Boulevard Jourdan, 53000 LAVAL Ville Laval lieuville Piscine Saint-Nicolas Laval Departement Mayenne

Piscine Saint-Nicolas Laval Mayenne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/laval/

Concert – Interlude musicale ! Piscine Saint-Nicolas 2022-05-14 was last modified: by Concert – Interlude musicale ! Piscine Saint-Nicolas Piscine Saint-Nicolas 14 mai 2022 Laval Piscine Saint-Nicolas Laval

Laval Mayenne