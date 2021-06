CONCERT INTERCULTUREL » LA PETITE ISTANBUL EN FETE », 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Paris0.

Date et horaire exacts : Le samedi 3 juillet 2021

de 14h à 19h

gratuit

Fête de quartier et concert interculturel Avec plus de 15 stands associatifs, de restauration et d’artisanat !

Organisée par L’Assemblée Citoyenne des Originaires de Turquie (L’ACORT) dans le cadre de la 12ème Edition de La Petite Istanbul en Fête

Cette fête de quartier attendue avec impatience chaque année, fait partie intégrante de l’agenda de la vie associative et culturelle comme un événement essentiel de 10ème arrondissement.

Marqué dans la mémoire et de l’histoire du 10ème arrondissement de Paris, comme « La Petite Istanbul » de Paris, « La Petite Istanbul en Fête » est un espace interculturel rassemblant les citoyen-ne-s d’origines diverses avec pour objectif de renforcer le lien social entre les habitant.e.s.

Elle se veut être un espace de solidarité pour une résistance et une vigilance citoyenne contre toutes les formes de racismes, de discriminations, de nationalismes et de fondamentalismes religieux.

« La Petite Istanbul en Fête » promeut les valeurs de laïcité, de justice sociale, d’égalité femme-homme et d’égalité des droits pour tout.e.s. de fraternité et de paix..

Avec la participation des groupes de musique :

Groupe composé de 6 musiciens (oud, qanun, accordéon quart-de-ton, clarinette, percussions, chant) et arrange des morceaux du répertoire pontique et de Thrace grecque.

Fondé à Paris en 2012, ce collectif aux origines françaises, turques, arméniennes et américaines puise ses influences dans le bouillon de culture qui le compose et combine le hip-hop à la chanson et au jazz.

Fruit de rencontres improbables entre musiciens français, grecs, turc, tsigane de Roumanie et de Serbie, le Haïdouti partage son amour des musiques et des peuples, naviguant entre chanson kurde, azéri, arménienne mais aussi tsigane et syro-libanaise.

(La fête au village) Spectacle de musique et de chants africaines présentée par l’association Ngamb’Art avec Kévin KIMBENGUI et son Groupe.

Chants et mélodies d'Anatolie et de Mésopotamie.

Ruşen Filiztek est un stranbej qui désigne en kurde le musicien et chanteur virtuose.

Groupe de musique formé en 2015. Grâce à l’union de six musicien-ne-s venant d’origines diverses (France, Kurdistan, Suisse, Maroc), ZaZlooZ est un projet d’échanges musicaux et culturels.

34 rue Faubourg Saint Denis Paris0 75010

4, 8, 9 : Strasbourg – Saint-Denis (198m) 4 : Château d'Eau (236m)



Contact :L'ACORT 014 42 01 12 60 acort@acort.org

Acort