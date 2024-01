Concert interactif Ensemble vocal de Saint Renan Saint-Renan, samedi 3 février 2024.

L’ensemble vocal de Saint Renan vousconvie à un concert interactif qui se tiendra à l’Espace

Culturel.

Cette soirée musicale sera orchestrée par trois chefs de chœur, réservant une surprise pour tous les spectateurs et présentant un titre inédit en deux parties distinctes. Au début de la soirée, les choristes enchanteront le public

avec leur répertoire habituel. En seconde partie, l’assistance sera invitée à se joindre au chant, offrant ainsi un moment de partage musical unique. Une atmosphère conviviale s’annonce, propice à la détente et à l’échange.

Un espace buvette sera à votre disposition pendant l’entracte et à la fin du concert.

L’entrée se fera au chapeau, permettant à chacun de contribuer selon son appréciation.

Venez nombreux partager ce moment musical mémorable. .

Eglise

Saint-Renan 29290 Finistère Bretagne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-03 19:00:00

fin : 2024-02-03



