Saint-Bris-le-Vineux Yonne Saint-Bris-le-Vineux Avec 25 musiciens de l’Échappée Belle, orchestre des Grandes Écoles de Paris.

Œuvres de Mozart, Haydn, Beethoven, Verdi, Brahms, Fauré, Tchaïkovski). Une partie de la recette sera offerte pour l’association des amis de l’église de Saint-Bris, au profit de la restauration des œuvres d’art. Organisé par Association des amis de l’église et de l’orgue de Saint-Bris-le-Vineux. +33 3 86 53 31 79 Avec 25 musiciens de l’Échappée Belle, orchestre des Grandes Écoles de Paris.

