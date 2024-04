Concert installation de AGGREGATE : COLLABORATIONS Eglise du Gesu Toulouse, jeudi 23 mai 2024.

Concert installation de AGGREGATE : COLLABORATIONS L’ensemble gamut inc est spécialiste et pionnier de la musique instrumentale automatisée et du théâtre musical contemporain. Jeudi 23 mai, 19h00 Eglise du Gesu Entrée gratuite sans réservation

Dans le cadre d’une résidence de deux semaines chez Toulouse les Orgues, le duo développe une nouvelle œuvre pour l’orgue transportable « L’Explorateur », qui utilise le contrôle informatique et les possibilités spécifiques de modulation du vent de cet orgue spécial pour créer des textures multicouches et des spectres harmoniques colorés.

Ne ratez pas la sortie de résidence, qui sera organisé sous forme de concert-installation !

Le projet AGGREGATE : COLLABORATIONS est parrainé par Impuls Neue Musik.

Eglise du Gesu 22 Rue des Fleurs, 31000 Toulouse, France

Gamut Inc © Christoph Voy