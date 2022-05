Concert Insolite Moulins-la-Marche Moulins-la-Marche Catégories d’évènement: Moulins-la-Marche

Orne

Concert Insolite Moulins-la-Marche, 22 juin 2022, Moulins-la-Marche. Concert Insolite Médiathèque des pays de L’Aigle 50 Grande Rue Moulins-la-Marche

2022-06-22 14:30:00 – 2022-06-22 15:30:00 Médiathèque des pays de L’Aigle 50 Grande Rue

Moulins-la-Marche Orne Mercredi 22 Juin : nConcert Insolite avec Marion Motte. n2 sessions 14H30/15H30. nTout public, sur inscription. Mercredi 22 Juin : nConcert Insolite avec Marion Motte. n2 sessions 14H30/15H30. nTout public, sur inscription. mediathequemoulins@paysdelaigle.fr +33 2 33 34 82 16 Mercredi 22 Juin : nConcert Insolite avec Marion Motte. n2 sessions 14H30/15H30. nTout public, sur inscription. Médiathèque des pays de L’Aigle 50 Grande Rue Moulins-la-Marche

dernière mise à jour : 2022-05-13 par

Détails Catégories d’évènement: Moulins-la-Marche, Orne Autres Lieu Moulins-la-Marche Adresse Médiathèque des pays de L'Aigle 50 Grande Rue Ville Moulins-la-Marche lieuville Médiathèque des pays de L'Aigle 50 Grande Rue Moulins-la-Marche Departement Orne

Moulins-la-Marche Moulins-la-Marche Orne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/moulins-la-marche/

Concert Insolite Moulins-la-Marche 2022-06-22 was last modified: by Concert Insolite Moulins-la-Marche Moulins-la-Marche 22 juin 2022 Moulins-la-Marche Orne

Moulins-la-Marche Orne