Concert Insieme Val-de-Scie, 29 juin 2022, Val-de-Scie.

Concert Insieme Collégiale Notre-Dame d’Auffay 2 Place du Général de gaulle Val-de-Scie

2022-06-29 19:00:00 19:00:00 – 2022-06-29 21:30:00 21:30:00 Collégiale Notre-Dame d’Auffay 2 Place du Général de gaulle

Val-de-Scie Seine-Maritime

Né de l’envie de chanter ensemble et de découvrir de nouveaux répertoires, le chœur de femmes Insieme s’est créé en 2020 sur le territoire Normand, autour d’un noyau de chanteuses toutes également pédagogues : professeurs de formation musicale, de chant, musiciennes intervenantes dans les écoles, cheffes de chœur. Les répétitions sont conçues comme un échange de pratiques et d’idées musicales. Sans direction, l’écoute mutuelle prévaut. Gageons que cela amènera le public à une expérience différente et une écoute.

Né de l’envie de chanter ensemble et de découvrir de nouveaux répertoires, le chœur de femmes Insieme s’est créé en 2020 sur le territoire Normand, autour d’un noyau de chanteuses toutes également pédagogues : professeurs de formation musicale, de…

Né de l’envie de chanter ensemble et de découvrir de nouveaux répertoires, le chœur de femmes Insieme s’est créé en 2020 sur le territoire Normand, autour d’un noyau de chanteuses toutes également pédagogues : professeurs de formation musicale, de chant, musiciennes intervenantes dans les écoles, cheffes de chœur. Les répétitions sont conçues comme un échange de pratiques et d’idées musicales. Sans direction, l’écoute mutuelle prévaut. Gageons que cela amènera le public à une expérience différente et une écoute.

Collégiale Notre-Dame d’Auffay 2 Place du Général de gaulle Val-de-Scie

dernière mise à jour : 2022-02-08 par