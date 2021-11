Concert InRed Bibliothèque Oscar Wilde, 27 novembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le samedi 27 novembre 2021

de 16h à 17h

gratuit

Concert du groupe de art rock InRed

Des lignes claires mais électriques se développent dans un paysage nocturne. Surprenante, cette impression

de voyager d’un univers à l’autre, d’être emmené par des sonorités changeantes, mais c’est bien une

seule et même musique qui offre ces sensations. Excitante, exaltante, parfois subtilement angoissante,

mais toujours agréable. La musique d’InRed. Post-punk, new-wave ? Oui, entre autres… On croise des

visages familiers, ceux de David Bowie ou des Talking Heads. Des chansons aventureuses et cérébrales,

mais aussi entraînantes, syncopées et dansantes. Et chacun trouvera sûrement ses propres résonances,

on pourra par exemple penser aux Breeders, pour la liberté, l’affranchissement des règles. Mais, passées

les références, c’est bien l’identité propre d’une œuvre, son caractère unique, qui touchent le cœur et

l’esprit. Voici donc le premier album d’InRed, JUST ABOUT ANYTHING IS POSSIBLE.

Le groupe, mené par le chanteur anglais Pat Griffiths (23 Skidoo, Baroque Bordello), est né en 2013 à Paris,

avec Guillaume Tirard à la basse. Le guitariste Stéphane Meunier, le batteur François Accart et la

claviériste-chanteuse Anne Lisbet Tollånes rejoignent l’aventure. S’ensuivent de nombreux concerts, et si

InRed impressionne tant dès son premier album, c’est que le groupe a donné vie à ses chansons en public,

avant de rentrer en studio les graver sur bandes.

Et les concerts, justement, sont un élément essentiel pour ces musiciens. Si l’on peut employer aussi le

qualificatif d’art-rock en écoutant leur disque, cela est confirmé en les voyant sur scène : dramaturgie

et charme, sur un groove solide. Pat Griffiths, cheveux en bataille mais long manteau impeccablement

coupé, chante avec la gouaille de l’Est londonien, arpente la scène avec intensité, s’accroupit, se redresse,

se recroqueville ou étend les bras, tête vers le ciel… Mais pas d’esbroufe chez InRed, pas d’inutile théâtralité

: c’est bien la musique qui tient le premier rôle. Et l’on regarde alors aussi Guillaume Tirard et

Stéphane Meunier, calmes et avenants, développer avec assurance leurs multiples sonorités, sur les

rythmes tour à tour souples et tendus de François Accart. Et au milieu de ces sons et images qui défilent

et se déploient, Anne Lisbet Tollånes instille la fantaisie de son clavier et la palette féminine de son chant.

Au cours du disque ou de leurs concerts, et souvent même avec une seule chanson, InRed nous emmène

ainsi dans son survol des plaines et des reliefs du rock, nous laissant, à nous, le plaisir d’imaginer les rives

où mène ce voyage.

Nicolas Casanova

Bibliothèque Oscar Wilde 12 rue du Télégraphe Paris 75020

InRed