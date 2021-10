Concert: INNVIVO/BITIOP Sauveterre-de-Guyenne, 4 décembre 2021, Sauveterre-de-Guyenne.

Concert: INNVIVO/BITIOP 2021-12-04 – 2021-12-04

Sauveterre-de-Guyenne Gironde Sauveterre-de-Guyenne

INNVIVO est un trio issu de la Nouvelle Aquitaine qui chaloupe entre rap, chanson francophone et musique electro. En 2018, le multi-instrumentiste (Clément Laval) et le rappeur percussionniste (Hugo Raducanu) rencontrent Thomas Carretero,

illustrateur et VJ avec lequel ils décident de créer ce trio atypique, délivrant une musique immersive, haute en couleurs et chargée d’onirisme.

BITIOP c’est: un MC, deux guitares, une machine. Le trio landais flirte avec des courants de sens opposés.

Les textes rappés résolument réalistes s’appuient sur des instruments électroniques et acoustiques.

Un hip-hop sombre, bouillonnant, explosif !

+33 6 58 63 84 70

Innvivo

