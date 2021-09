Marseille Le TALUS Bouches-du-Rhône, Marseille Concert Initiation | Coco Swing #2 Le TALUS Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

Concert Initiation | Coco Swing #2

Le TALUS, le samedi 16 octobre à 18:00

Le TALUS, le samedi 16 octobre à 18:00

Coco Swing débarque toute sa folie swingueuse au TALUS. Entre le chant des grenouilles, les étoiles filantes et la douce odeur des tomates… Une guinguette transformée en swinguette avec une initiation au Lindy hop et un bal avec Live du Shoutin’Swing Quartet. Tu vas (re-)découvrir ce que danser veut dire.

A partir de 6€

Le TALUS 603 Rue Saint-Pierre, 13012 Marseille

2021-10-16T18:00:00 2021-10-16T23:00:00

