Concert : Indochine Central Tour au Cinéma

Concert : Indochine Central Tour au Cinéma, 24 novembre 2022, . Concert : Indochine Central Tour au Cinéma



2022-11-24 20:00:00 – 2022-11-24 23:00:00 EUR 16 16 Diffusion au cinéma du CENTRAL TOUR, le concert monumental du groupe INDOCHINE qui s’est joué à guichets fermés dans les 5 plus grands stades français. En rassemblant plus de 400 000 spectateurs, cette tournée anniversaire des 40 ans du groupe a pulvérisé tous les records d’affluence dans chacun des stades. Diffusion au cinéma du CENTRAL TOUR, le concert monumental du groupe INDOCHINE qui s’est joué à guichets fermés dans les 5 plus grands stades français. dernière mise à jour : 2022-10-07 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville