Concert Indie Pop / Rock à l’international L’international, 19 avril 2022, Paris.

Le mardi 19 avril 2022

de 19h00 à 23h00

. payant Sur place : 8 EUR

L’international Paris Tsc Records & aaki records présentent une soirée musical avec trois groupes, Oh! Pilot, Lutt et Bloody Claps le 19 avril.

⚡Oh! Pilot⚡

(Paris-Indie Pop)

Après Okness, Oh!Pilot s’éloigne des atmosphères insouciantes et “lazy” de ce dernier et réalise Brace Brace, un EP mélodique et hypnotique. Au-delà des frontières traditionnelles, Oh!Pilot voyage maintenant dans une folk puissante, mêlant électro et riffs de guitares électriques.

Ce nouvel opus nous en dit encore un peu plus sur cet artiste italien, adopté par Paris, dont les influences vont de Timber Timbre à Father John Misty ou l’inclassable Tame Impala.

https://bit.ly/OHP_LOL

FB https://www.facebook.com/OhPilotFolk

⚡Lutt⚡

(Paris-Indie Rock)

Lutt, guitariste biberonné au Pop rock et Blues datés carbone 14, se prête au chant pour nous livrer des textes en français où se mêlent bribes de comptoirs et morceaux de pensée. Couleurs musicales : vert et blues sur guitare rouge.

FB

https://www.facebook.com/luttjunior

⚡Bloody Claps⚡

(Paris-Garage Rock)

Bloody Claps est un duo Rock français issu de la scène parisienne.

Rencontre entre Ludo, chanteur guitariste (Nord, Frenzy Frenzy, Manu Lanvin) et Greg, batteur ( Aston Villa,

Blonde..)

Influencés par le Surf rock, le Garage, le Blues, la funk ou encore le Stoner, ce presque tout nouveau micro band a composé une dizaine de titres cette année avec des sonorités qui peuvent se rapprocher de groupes actuels tels que Royal Blood ou Death from above 1979. On sort ici un peu du registre duo Blues garage rock qu’on a l’habitude d’entendre.

Des mélodies plutôt pop, un répertoire en majorité anglophone et la puissance d’un rock garage lourd

FB https://www.facebook.com/Bloodyclaps/

⭐ En partenariat avec :

Tohu Bohu VL

Indezine

Fréquznce Guasch IDFM

L’INTERNATIONAL

Accès libre au bar du RDC et terrasse

Tarif : 8€

Happy-hour de 16h à 20h

Pass Sanitaire nécessaire (sauf évolution de la réglementation en vigueur)

Inscription Newsletter: www.linternational.fr/contacts

5 rue Moret, Paris 11

Métro : Ménilmontant (L2), Oberkampf (L5 et L9), Parmentier (L3)

L’international 5 rue Moret 75011 Paris

Contact : https://www.facebook.com/events/512928300512162/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D]%7D https://www.facebook.com/events/512928300512162/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D]%7D

Oh! Pilot + Lutt + Bloody Claps