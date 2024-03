CONCERT INDARA ÉGLISE ST JUDE Béziers, dimanche 14 avril 2024.

Dix huit chanteurs avec un répertoire composé de polyphonies traditionnelles et religieuse basque.

Les mystères du chant basque se dévoilent sous vos yeux…

Indara est aujourd’hui un ensemble de dix-huit chanteurs placés sous la direction de Pascal Lorenzon. Leur répertoire, composé de polyphonies traditionnelles et religieuses basques, laisse aussi une large place au chant orthodoxe, russe et même catalan. .

Début : 2024-04-14 16:00:00

fin : 2024-04-14

Avenue Valentin Duc

Béziers 34500 Hérault Occitanie

