Mèze

Hérault, Mèze

CONCERT INCHORUS

Mèze

CONCERT INCHORUS Mèze, 5 novembre 2021, Mèze. CONCERT INCHORUS 2021-11-05 – 2021-11-05

Mèze Hérault Mèze Le concert InChorus vous sera présenté à l’Eglise St Hilaire à l’issue du stage de chant choral et de direction de chœur, par des choristes jeunes, doués ,passionnés qui brillent par la qualité de leur prestation vocale remarquable et qui visent l’excellence. Un concert à ne pas manquer.

Billetterie : A la Fée des Fleurs Place de la Mairie 34140 Meze

Mèze