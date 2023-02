Concert Inaugural Place de la Palette Sennecey-le-Grand Sennecey-le-Grand Catégories d’Évènement: Saône-et-Loire

Sennecey-le-Grand

Concert Inaugural Place de la Palette, 24 mars 2023, Sennecey-le-Grand Sennecey-le-Grand. Concert Inaugural Maison pour Tous Place de la Palette Sennecey-le-Grand Saône-et-Loire Place de la Palette Maison pour Tous

2023-03-24 – 2023-03-24

Place de la Palette Maison pour Tous

Sennecey-le-Grand

Saône-et-Loire Sennecey-le-Grand EUR Né en novembre 2022, l’Orchestre entre Saône et Grosne, fruit d’un partenariat entre l’Atelier Musical entre Saône et Grosne et le collège David Nièpce de Sennecey-le-Grand, se produira pour la première fois le 24 mars 2023. A cette occasion, l’orchestre recevra deux groupes locaux : la chorale Mélimélodie de Lalheue et le Bidulophone, orchestre tournusien. ateliermusicalsaonegrosne@hotmail.fr https://www.ateliermusicalsaonegrosne.com/ Place de la Palette Maison pour Tous Sennecey-le-Grand

dernière mise à jour : 2023-02-24 par

Détails Catégories d’Évènement: Saône-et-Loire, Sennecey-le-Grand Autres Lieu Sennecey-le-Grand Adresse Sennecey-le-Grand Saône-et-Loire Place de la Palette Maison pour Tous Ville Sennecey-le-Grand Sennecey-le-Grand lieuville Place de la Palette Maison pour Tous Sennecey-le-Grand Departement Saône-et-Loire

Concert Inaugural Place de la Palette 2023-03-24 was last modified: by Concert Inaugural Place de la Palette Sennecey-le-Grand 24 mars 2023 Maison pour tous Place de la Palette Sennecey-le-Grand Saone-et-Loire Place de la Palette Sennecey-le-Grand Saône-et-Loire Sennecey-le-Grand

Sennecey-le-Grand Sennecey-le-Grand Saône-et-Loire