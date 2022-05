CONCERT INAUGURAL DU GRAND ORGUE DE LA BASILIQUE Pontmain Pontmain Catégories d’évènement: Mayenne

Pontmain Mayenne Pontmain Par Thomas Ospital.

Par Thomas Ospital.

Organiste titulaire du grand orgue de l'église Saint Eustache de Paris, Concertiste et Professeur au Conservatoire national supérieur de musique de Paris

contact@sanctuaire-pontmain.com +33 2 43 05 07 26 http://www.sanctuaire-pontmain.com/

