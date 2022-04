Concert inaugural du festival “Mosaïques musicales” Ervy-le-Châtel Ervy-le-Châtel Catégories d’évènement: Aube

Ervy-le-Châtel Aube Ervy-le-Châtel 12 Eur Samedi 30 avril : ERVY LE CHATEL – Concert inaugural du festival “Mosaïques Musicales d’Ervy-le-Châtel” avec J.François Zygel. Rendez-vous à 20h dans l’église du village. Organisé par les Orgues de Saint Pierre d’Ervy. Tarif : 12 €, paiement sur place. Réservation conseillée auprès de l’Office de Tourisme Othe Armance : +33 (0)3 25 70 04 45 +33 3 25 70 04 45 Samedi 30 avril : ERVY LE CHATEL – Concert inaugural du festival “Mosaïques Musicales d’Ervy-le-Châtel” avec J.François Zygel. Rendez-vous à 20h dans l’église du village. Organisé par les Orgues de Saint Pierre d’Ervy. Tarif : 12 €, paiement sur place. Réservation conseillée auprès de l’Office de Tourisme Othe Armance : +33 (0)3 25 70 04 45 Franck Fouquet

