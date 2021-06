Usson Usson Puy-de-Dôme, Usson Concert Inaugural des Musicales d’Usson Usson Usson Catégories d’évènement: Puy-de-Dôme

Usson

Concert Inaugural des Musicales d'Usson 2021-07-03 20:30:00 20:30:00 – 2021-07-03 22:00:00 22:00:00

Usson Puy-de-Dôme Usson EUR 15 15 Concert Inaugural Ensemble « Bel Accord ». « Quand les classiques se la jouent excentriques ». De Mozart à Poulenc, les plus grands ont su plaisanter, loufoques, farfelus ou lyriques… jp.amiet@orange.fr +33 6 01 42 00 82 dernière mise à jour : 2021-06-17 par

