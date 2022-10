Concert inaugural de l’orgue Joseph Isnard, par Bernard Foccroulle Lambesc Lambesc Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhne

Eglise Notre-Dame de l'Assomption Place des Poilus Lambesc

2022-10-19 20:30:00 20:30:00 – 2022-10-19 22:00:00 22:00:00

Bouches-du-Rhne Bernard Foccroulle, organiste de renommée internationale, nous fait l’honneur de sa présence pour interpréter son programme « L’orgue, miroir de la diversité culturelle européenne ».



PROGRAMME (1h environ)



Naples : Lo Ballo dell’Intorcia, Bascia Flammignia, La Romanesca d’Antonio VALENTE (1576)



Rome : Capriccio sopra la Bassa fiaminga de Girolamo FRESCOBALDI (1583-1643)



Anvers : Salve Regina (5 versets) de John BULL (1563-1628)



Séville : Tiento 59 de medio registro de tiple de segundo tono de Francisco CORREA DE ARAUXO (1575-1654)



Paris : Pièces extraites du Premier Livre d’orgue

. Plein Jeu

. Fugue

. Récit de nasard

. Récit de tierce en taille

. Quatuor

. Basse de cromorne

. Dialogue sur les Grands-Jeux

de Louis MARCHAND (1669-1732)



Lunebourg : Vater unser de Georg Böhm (1661-1733)



En 2018, l'orgue de Lambesc a quitté sa tribune pour une restauration complète à l'occasion des grands travaux de l'Église. Depuis quelques mois, il a retrouvé sa place et ses harmonies.

