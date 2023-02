Concert Inaugural de l’Orchestre d’Harmonie de la Région Sud Auditorium Campra – Conservatoire Darius Milhaud – musique, danse et art dramatique Aix-en-Provence Aix-en-Provence Catégories d’Évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhone Aix-en-Provence Venez nombreux apprécier l’orchestre d’harmonie de la Région Sud sur des compositions du chef d’orchestre Alexandre KOSMICKI à l’Auditorium du Conservatoire à Rayonnement Régional Darius Milhaud. Concert Solidaire, dédié à l’association SAMBEN. Chirurgie Cardiaque au Sénégal. C’est plus de 60000 patients soignés, des enfants et des adolescents opérés du cœur au Sénégal.

L’ orchestre d’harmonie de la Région SUD se compose de musiciens professionnels, de musiciens en formation professionnelle dans les conservatoires et école de musique de la Région (minimum 3e Cycle) ainsi que des amateurs de haut niveau. La direction artistique de l’orchestre est confiée à Monsieur Alexandre Kosmicki. Ce projet d’orchestre a pour objectif d’assurer la découverte et la promotion de compositeurs et d’œuvres peu connus du grand public et de mettre à l’honneur des solistes de renommée nationale et internationale.



Musique de film, pièces originales pour orchestre d'harmonie, composition du chef d'orchestre Alexandre Kosmicki.

cmf.paca@orange.fr +33 6 85 81 80 04 https://cmf-paca.opentalent.fr/

Auditorium Campra – Conservatoire Darius Milhaud – musique, danse et art dramatique
380 Avenue Mozart
Aix-en-Provence

