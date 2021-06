Concert IN Léon Phal Quintet La Petite-Pierre, 8 août 2021-8 août 2021, La Petite-Pierre.

Concert IN Léon Phal Quintet 2021-08-08 17:00:00 – 2021-08-08

La Petite-Pierre Bas-Rhin

EUR Une fraîcheur et un talent qui n’ont pas échappés aux festivals Nancy Jazz Pulsations et Jazz à Vienne, dont il est le lauréat des tremplins 2019. Sacré « Révélation » par les magazines Jazz News et Jazz Magazine, Léon Phal est à la tête d’un génial quintet dont les influences et l’imagination inspirent des improvisations remarquables et révèlent un sens inouï de la mélodie et un groove dévastateur. Accueilli par Au Grès du Jazz en octobre 2020 sur la scène de la Halle verrière, Léon Phal Quintet revient cet été pour présenter son nouvel album Dust to Stars. Un album de compositions énergiques, bourrées d’ingéniosité qui propulsent la jeune formation directement dans les étoiles.

Léon Phal saxophone

Zacharie Ksyk trompette

Arthur Alard batterie

Rémi Bouyssiere contrebasse

Gauthier Toux claviers

