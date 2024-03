Concert In Furore le bourg Villefavard, jeudi 14 mars 2024.

Concert In Furore le bourg Villefavard Haute-Vienne

En résidence de création à la Ferme de Villefavard en Limousin, l’ensemble baroque L’Escadron Volant de la Reine explore la musique sacrée d’Antonio Vivaldi et nous emmène découvrir le répertoire méconnu des jeunes filles de La Pietà. Ce concert est un hommage aux orphelines de Venise, à ces jeunes femmes sans nom de famille des ospedali, hospices vénitiens où les plus grands compositeurs de l’époque venaient enseigner la musique. Considérées comme des virtuoses à travers toute l’Italie, ces interprètes anonymes furent accompagnées par les compositeurs les plus novateurs des XVIIe et XVIIIe siècles, dont le plus célèbre d’entre eux est Antonio Vivaldi. Acclamées lors de moments de grâce et de mystère où elles jouaient cachées derrière des grilles ou des tentures, ce concert est une invitation à redécouvrir leur répertoire envoutant. 10 10 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-14 19:00:00

fin : 2024-03-14 20:00:00

le bourg Temple protestant

Villefavard 87190 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine info@fermedevillefavard.com

