Concert : In Aethere Musée-prieuré, 17 septembre 2021, Mimizan.

Musée-prieuré, le vendredi 17 septembre à 20:30

### In Aethere : musique médiévale, religieuse et profane. Du grégorien à Guillaume de Machaut, découvrez les voix et instruments d’époque de Xavier Terrasa et Olivier Tousis. Guidé par un esthète de la musique médiévale, l’Ensemble In Aethere donnera un programme-découverte des trésors du Moyen Âge, In Aethere, dans l’éther, à l’intérieur du clocher-porche. Spécialiste reconnu des musiques du Moyen Âge, chanteur, instrumentiste, Xavier Terrassa est directeur artistique du projet de restitution de l’Instrumentarium de la Cathédrale de Chartres (disques, concerts, master-classes). Il a été membre du Delta Ensemble de Bordeaux, chanté avec l’Ensemble VoXabulaire de Nice, musique contemporaine (Giacinto Scelsi, Berio, John Cage, Messiaen, …) et ancienne (Renaissance, Rossetti, Schütz, Bach, Händel, Carrissimi, …). Baryton, Olivier est le directeur artistique de l’Opéra des Landes.

Gratuit. Réservation obligatoire. 30 personnes maximum.

Musée-prieuré 39 rue de l’Abbaye, 40200 Mimizan Mimizan Landes



