Le samedi 15 avril 2023

de 11h00 à 11h45

Tout public. gratuit

Une artiste élégante et moderne, tout autant musicienne que chanteuse. Aux claviers ou au violoncelle, venez découvrir le beau vertige de ses chansons électro-acoustiques sensuelles et délicates, mais pas seulement… En partenariat avec La Manufacture Chanson, dans le cadre de Delivreznoo, la livraison de chansons à domicile, nous recevons Julia Pertuy pour un concert impromptu de 5 chansons. Bibliothèque Valeyre 24 rue Marguerite de Rochechouart 75009 Paris Contact : 01 42 85 27 56 bibliotheque.valeyre@paris.fr

