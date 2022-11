Concert Impromptu Argenton-sur-Creuse Argenton-sur-Creuse Catégories d’évènement: Argenton-sur-Creuse

Indre

Concert Impromptu Argenton-sur-Creuse, 5 février 2023, Argenton-sur-Creuse. Concert Impromptu

Rue de la Grenouille Argenton-sur-Creuse Indre

2023-02-05 16:00:00 – 2023-02-05 Argenton-sur-Creuse

Indre La Société Musicale Argentonnaise invite l’Harmonie du Blanc pour un « Concert Impromptu » Concert Impromptu +33 2 54 01 11 57 ©sociétémusicaleargenton

Argenton-sur-Creuse

dernière mise à jour : 2022-11-17 par

Détails Catégories d’évènement: Argenton-sur-Creuse, Indre Autres Lieu Argenton-sur-Creuse Adresse Rue de la Grenouille Argenton-sur-Creuse Indre Ville Argenton-sur-Creuse lieuville Argenton-sur-Creuse Departement Indre

Argenton-sur-Creuse Argenton-sur-Creuse Indre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/argenton-sur-creuse/

Concert Impromptu Argenton-sur-Creuse 2023-02-05 was last modified: by Concert Impromptu Argenton-sur-Creuse Argenton-sur-Creuse 5 février 2023 Argenton-sur-Creuse Indre Rue de la Grenouille Argenton-sur-Creuse Indre

Argenton-sur-Creuse Indre