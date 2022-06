CONCERT – IMELDA MAY, 24 juillet 2022, .

CONCERT – IMELDA MAY

2022-07-24 – 2022-07-24

A 20h30 dans la Cour du Château, en partenariat avec le festival de la Côte d’Opale

1ère partie MocMa Elle.

Imelda May est une artiste unique tant par sa musique – un mélange de surf music, de blues et de rockabilly – que par son style. Dès 16 ans, elle abandonne ses études pour se consacrer à la musique. En 2008, elle sort Love Tattoo, qui devient numéro un et triple disque de platine en Irlande. Au cours des années suivantes, elle effectue de nombreuses tournées et se produit avec des artistes tels que Van Morrison et U2…

Imelda May ouvre son nouvel et sixième album 11 Past The Hour avec une vivacité poétique caractéristique. En lever de rideau, c’est le son d’une artiste, poète, compositrice, productrice qui plonge au plus profond d’elle-même, de ses racines irlandaises et de son amour des histoires. C’est une femme qui chante avec son âme comme si sa vie, et celle de son amant, en dépendait.

GRATUIT | 2h | Tout public

