Concert illustré // Takuma & Demont – La nuit des yokai
9 novembre 2021
Saint-Laurent-de-Neste

Saint-Laurent-de-Neste 65150

Venez assister à un spectacle – Mono no aware

Takuma Shindo explorait en solo un univers instrumental atmosphérique et Adrien Demont minimaliste, était auteur et illustrateur ayant publié plusieurs romans graphiques chez Six pieds sous terre, les éditions de la Cerise, Cornélius ou la collection Métamorphose aux éditions Soleil. Très vite, en 2011, ils eurent envie de collaborer sous forme de concert dessiné.

Demont met en place des scènes et des paysages, que ce soit en fresque, en vidéoprojection ou en lumière, pendant que Takuma génère des ambiances en créant des nappes musicales et des montées aériennes à l’aide d’une guitare électrique et de divers effets.

Ces performances combinent musique instrumentale et dessin en direct autour du concept de «mono no aware», ou «choses propres à émouvoir», notion japonaise définie comme un sentiment éphémère comprenant une certaine forme de mélancolie, de regret non exprimé, et découlant de l’impermanence des choses.

