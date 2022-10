Concert illustré Bonobo – Compagnie Fracas Fronsac, 19 novembre 2022, Fronsac.

Concert illustré Bonobo – Compagnie Fracas

2022-11-19 19:30:00 – 2022-11-19 20:15:00

EUR 5 Un voyage visuel et musical, poétique, onirique, loufoque, entre BD-concert et ciné-concert, entre théâtre d’ombres et dessin animé…

Au beau milieu d’une vaste forêt peuplée d’animaux de toutes sortes, le spectateur suit les tribulations d’un enfant sauvage qui vit en parfaite harmonie avec la nature. Son meilleur ami est un petit singe libre et spontané. Grimper à mains nues, sauter de branche en branche, courir sur les rochers, jouer à cache-cache avec les oiseaux, se nourrir à même les arbres… ce petit paradis sur terre est leur royaume, et ils le connaissent par coeur. Jusqu’au jour où …

Seul sur scène, Sébastien Capazza navigue entre guitares, saxophones, gongs, percussions… et les dessins originaux

d’Alfred projetés simultanément.

