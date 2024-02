Concert Ilienrock Breitenbach-Haut-Rhin, vendredi 14 juin 2024.

La société ILIENKOPF organise un concert de rock avec des influences de musique pop-rock, électronique et folk.

« Fort des succès de ses trois premiers concerts ILIENROCK , la Société de Musique ILIENKOPF revient avec encore plus de pop rock

Le vendredi 14 juin et samedi 15 juin 2024 à 20 h 30, la Société de Musique ILIENKOPF présentera ILIENROCK 4, son concert 100 % POP ROCK, à la Salle Belle Epoque de 68 Breitenbach !

Ce sera tout simplement le seul concert de ce type organisé et interprété par un orchestre d’Harmonie en Alsace.

Pour réussir cela, deux guitaristes, des chanteurs et un synthé renforceront leur orchestre d’Harmonie et réuniront ainsi plus de 35 musiciens sur scène !

Au programme, il y aura des reprises de groupes mythiques mais aussi des œuvres d’artistes plus récents

Tout sera mis en œuvre pour garantir une ambiance 100 % rock’n roll.

Venez écouter, danser et vous amuser !

Les musiciens de l’ILIENKOPF vous attendent nombreux

Pas de réservation de places, mais ouverture des portes et des caisses de la salle Belle Epoque à partir de 19 H 45. Prix d’entrée 10 euros et gratuit pour les moins de 12 ans » EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-14 20:30:00

fin : 2024-06-15 23:00:00

Rue de la Filature

Breitenbach-Haut-Rhin 68380 Haut-Rhin Grand Est ertle.claude@wanadoo.fr

