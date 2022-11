Concert : Il était une fois William Wyler Mulhouse Mulhouse Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Mulhouse

Concert : Il était une fois William Wyler

1 rue de Metz Mulhouse

2022-12-16 19:00:00 – 2022-12-16 20:00:00

Haut-Rhin Venez écouter plus de 50 musiciens qui retracent la vie de William Wyler à travers des oeuvres originales pour orchestre à vent, avec l’orchestre d’harmonie Musique Saint Barthélémy. +33 3 69 77 65 00 Mulhouse

